Когда можно будет купить красивые номера, сказали россиянам

Удобный сервис и даже возможность участвовать в аукционе уже разрабатывают, сообщает DEITA.RU.



С 1 января 2021 году в России должен заработать новый сервис на портале Госуслуг. Он позволит покупать красивые автомобильные номера. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Изменения в системе выдачи госномеров подготовили в Минэкономразвития. Предполагается, что уже через год россияне смогут забронировать на Госуслугах номера с интересующими их сочетаниями букв и цифр, оплатить и присвоить себе. Также красивые и особо ценные номера будут продавать на аукционе. На то, чтобы поторговаться, дадут 30 дней.

Что касается оплаты номеров, стоимость каждых сочетаний и цены на них пропишут в Налоговом кодексе. Также каждый регион сможет поднимать эту стоимость или понижать ее.

Елена Миронова