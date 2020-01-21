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6 Декабрь 2019, 18:15

Когда можно будет купить красивые номера, сказали россиянам

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Удобный сервис и даже возможность участвовать в аукционе уже разрабатывают, сообщает DEITA.RU.

С 1 января 2021 году в России должен заработать новый сервис на портале Госуслуг. Он позволит покупать красивые автомобильные номера. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Изменения в системе выдачи госномеров подготовили в Минэкономразвития. Предполагается, что уже через год россияне смогут забронировать на Госуслугах номера с интересующими их сочетаниями букв и цифр, оплатить и присвоить себе. Также красивые и особо ценные номера будут продавать на аукционе. На то, чтобы поторговаться, дадут 30 дней.

Что касается оплаты номеров, стоимость каждых сочетаний и цены на них пропишут в Налоговом кодексе. Также каждый регион сможет поднимать эту стоимость или понижать ее.

Елена Миронова

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