Верховный суд пояснил, когда управляющие компании имеют право повысить тарифы в соответствии с индексом инфляции без ведома жильцов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГАРАНТ.РУ.

Ранее считалось, что УК может поднять тарифы с учетом инфляции, не проводя при этом общее собрание владельцев помещений в МКД, если это прописано в договоре с УК. Но верховный суд отказал в таком праве двум управляющим компаниям, поскольку одностороннее повышение тарифа на индекс роста потребительских цен не соответствует нормам жилищного законодательства. Порядок определения размеров платы может происходить только в ходе общего собрания и с одобрения владельцев помещений в МКД.

Получается, плата за содержание дома и капремонт утверждается общим решением.

Напомним, что раньше ВС РФ высказывал иную точку зрения. Зимой суд признал законным одностороннее повышение платы за ремонт и содержание жилых домов на индекс потребительских цен при условии, что такая возможность прописана в договоре. Такое же решение приняли и трое судей из Экономколлегии ВС РФ месяц назад.

Анастасия Туркова