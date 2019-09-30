Когда можно проехать на «красный», сказал эксперт

Существует четыре случая, когда на запрещающий сигнал светофора, можно безнаказанно проехать, сообщает DEITA.RU. В каких случаях за грубое нарушение правил дорожного движения не оштрафуют, сказал эксперт канала «Drivenn».

Всегда стоит помнить, что машины экстренных служб с включенными сигналами, как световым, так и цветовым, могут смело проезжать на «красный», поэтому заслышав вой сирены, даже проезжая на свой «зеленый», следует посмотреть по сторонам.

Если на светофоре стоит регулировщик и на «красный» свет машет, чтобы водитель проезжал, нужно подчиняться сотруднику ГИБДД. То же самое правило следует, если включено реверсивное движение при ремонте дороги и гаишник требует, чтобы водитель проехал на «красный».

Любители рисковать и проезжать на «желтый» могут двигаться на запрещающий цвет. Маневр обязательно должен быть закончен. Вставать посредине перекрестка, когда загорелся «красный», не следует. Здесь всегда стоит помнить, что проезд на предупреждающий сигнал не запрещен, однако к серьезному ДТП рано или поздно обязательно приведет.

Также на «красный» можно проехать в том случае, если, чтобы остановиться, нужно применять экстренное торможение. Идя на такой поступок, водитель должен убедиться, что он не создает аварийную ситуацию. Кроме того, это не может оправдать лихую езду.

Екатерина Брязгунова