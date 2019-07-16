Когда вам можно вести машину, если вы употребили бутылочку пива, сообщает DEITA.RU.Организм каждого человека индивидуален, и выводить из крови алкоголь организм он может за разное время. Это зависит от вашего возраста, веса, наличия или отсутствия проблем с пищеварением и внутренними органами. Если вы женщина, вам нужно в два раза больше времени, чтобы протрезветь.Уточним: пьяным считается водитель, в крови которого концентрация этанола выше 0,35 промилле или выше 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе. При показателях ниже претензий к вам нет.Чтобы рассчитать, сколько времени вам нужно для того, чтобы протрезветь, умножьте миллилитры выпитого спиртного на коэффициент 0,05. Если вы пили пиво, вам потребуется около двух часов, если вы вполне здоровый мужчина весом 70-80 кг. Чем больше ваш вес тем быстрее будет выведено из организма данное количество алкоголя. Но лучше прибавьте к этому минимальному сроку его же полуторный размер, чтобы в момент вождения быть в форме наверняка.

Анастасия Туркова