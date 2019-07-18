Когда стоит перейти на «ручник» на коробке-автомате, сообщает DEITA.RU.

Почти в каждом современном авто с автоматом есть функция переключения степеней вручную. И иногда ей стоит пользоваться.

Переходить на ручной режим удобно, если машина забуксовала в снегу или в грязи. Так можно сохранить нужные обороты и не позволить трансмиссии перейти на высшую ступень. Это удобнее, когда требуется выбраться из снега без помощи эвакуатора.

Удобен «ручник» при обгонах на трассах можно быстро снижать на одну ступень коробку передач, что позволит быстрее ускоряться и совершить обгон даже в непростой ситуации, когда до автомобиля на встречке остались считанные десятки метров.

Иногда водители покупают машины с автоматом, чтобы было проще управлять автомобилем в пробках ведь так не требуется постоянно выжимать сцепление, включать передачу и выключать. Но когда скорость движения потока вынуждает машину постоянно переходить со второй на третью передачу, это и не удобно, и может привести к серьезным неисправностям трансмиссии. Лучше активировать режим М, удерживать нужную передачу и избежать перегрева коробки.

Анастасия Туркова

