«Когда надевать?» - Росстандарт ответил на главный вопрос сезона

Многих россиян волнует вопрос: когда лучше меня покрышки на зимние и как сохранить летние до начала их сезона. Приморский Росстандарт подготовил памятку с полезными советами, сообщает DEITA.RU.

Ведомство отмечает, что по регламенту запрещено ездить с летней резиной именно зимой: с декабря по февраль включительно. Однако, специалисты отмечают, что природные сезоны в нашей стране могут значительно отличаться от календарных, поэтому все же стоит опираться и на погодные наблюдения.

«К примеру, по ГОСТУ установлено, что рекомендуемый температурный диапазон для зимних шин – от +10 до -45 градусов по Цельсию. Если среднесуточная температура уже достигла этой отметки – можно смело переходить на резину для холодного сезона», - отмечают эксперты. Они добавили, что стоит не забывать так же менять их летом – потому что при высоких температурах такие покрышки быстро изнашиваются и не обеспечивают достаточного сцепления с асфальтом.

Кроме того, эксперты Росстандарта рассказали, как правильно хранить шины, чтобы они служили дольше. Так, ждать нового сезона покрышки должны в сухом месте при температуре от -30 до +35 градусов Цельсия. В помещении не должен проникать солнечный свет – для этого окна нужно закрасить красным или оранжевым. Рядом с резиной не должно быть оборудования, производящего озон, растворителей, кислот и щелочей.

«Поверхность, на которой лежат покрышки, должна быть ровной – это важно. Это может быть стеллаж, поддон, даже пол. Через каждые три месяца шины нужно переворачивать, меняя зону опоры. Обязательно нужно тщательно очистить протектор от камушков и грязи!», - добавляют эксперты.

Кроме того, Росстандарт отмечает, что в стране есть специальные сервисы для хранения покрышек. Однако, подчеркивают эксперты, нужно обязательно заранее уточнять условия хранения автомобильной «обуви».

Александра Маслова