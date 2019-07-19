Жители Приморья негодуют: каждый день то дождь, то морось. А ведь лето – время отпусков. Но приморцы провели его не на море, а под зонтиком, сообщает DEITA.RU.

К дождливому июню Приморье привыкло, но местные жители не припомнят, чтобы так подводил июль. Почти за целый месяц приморцам удалось урвать только пару солнечных деньков. Но никакой аномалии в этом нет, в Тихом океане действие антициклона, который обеспечивал жаркое солнечное лето в июле, ослабло. Поэтому июньская погода продолжилась. А большой контраст между температурой воды и температурой воздуха привели к туманам и облачности, отметили специалисты «Примгидромета».

И, кажется, жители смирились с вечным июнем, но их ждал новый удар – в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что тайфун «Данас» выходит к берегам края. Высота береговых волн будет достигать 3 метров, уровень воды в реках поднимется. Основной удар стихия нанесёт Хасанскому, Уссурийскому, Пограничному, Октябрьскому, Ханкайскому, Шкотовскому, Партизанскому, Лазовскому и Чугуевскому районам, там возможно подтопление огородов, дорог и домов.

Но уже в 25-х числах июля приморцев ждёт настоящий подарок. Кроме плохой погоды, «Данас» внесёт свою лепту в погодные условия.

Тайфун принесёт в себе не только воздушные массы, но и тёплую воду. Разница температуры воды и воздуха уменьшится, туман и влажность уйдут, отметили специалисты «Примгидромета».

Екатерина Кононенко