Когда обвалится рубль, сказали эксперты

Стоимость доллара в России по обменному курсу снова взлетит — по разным оценкам экспертов — до 70 рублей. Конец декабря станет испытанием для российской валюты, в силу внутренних и внешних макроэкономических процессов, сообщает DEITA.RU.

Проблемы российской валюты в это время года эксперты называют «традиционными»: так, именно на последние декады года выпадают основные выплаты — по внешним корпоративным и внутренним банковским долгам. В этом году их объем составит больше 12 миллиардов долларов США. Кроме того, с 6 декабря 2019-го по 14 января 2020 года Минфин планирует каждый день закупать иностранной валюты почти на 10 миллиардов рублей. Общие растраты на зарубежные валюты таким образом достигнет почти 200 миллиардов российских рублей.

Однако еще больше ситуацию осложняет торгово-экономическая война — США и Китая. Переговоры между двумя оппонентами могут быть отложены, и это не лучшим образом скажется на глобальной экономической повестке (и, как следствие, на «здоровье» рубля). В числе факторов, влияние которых пока нельзя отнести к положительным или отрицательным тенденциям — ключевая ставка Центрального банка. О том, снизят ее или нет, станет известно лишь 13 декабря.

Евгений Черемухин