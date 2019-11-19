Когда от наследства нужно отказаться, сказал Верховный суд

От наследства обремённого долгами следует отказаться, сообщает DEITA.RU. О том, как это грамотно следует делать, рассказали в Верховном суде.

При получении наследства стоит помнить, что оно может не только принести финансовое благополучие, но и реальные проблемы, в том числе материальные.

Так, жительница Сочи приняла наследство от родного отца, у которого оказался долг перед кредитной организацией в полмиллиона рублей. Через какое-то время банк решил взыскать указанную сумму с наследополучателей. Женщина подала в суд, однако районный суд пришел к выводу, что раз наследство получила, значит — именно с нее и нужно взыскивать долги. При этом местный суд не стал выслушивать доводы, а в Верховном суде разобрались в ситуации.

Дело в том, что у умершего мужчины долгов оказалось больше, чем всего имущества. А согласно законодательству Российской Федерации, долги гасят в пределах полученного наследства.

По словам представителя Федеральной нотариальной палаты Ильи Радченко, точно узнать, если у наследства долги, невозможно. Однако в течение полугода, когда есть право на получение наследства, можно сделать вывод, есть ли вероятность начать рассчитываться по долгам. Если такая возможность велика, от наследства в течение шести месяцев стоит отказаться.

Екатерина Брязгунова