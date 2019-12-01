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Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт
Закупаться валютой на новогодние праздники нужно уже сейчас, сообщает DEITA.RU. Такого мнения придерживается руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.
Как пишет РГ, первая неделя декабря для валюты станет, так сказать, переходной. У российского рубля исчезнет возможность расцветать и дальше расти. Причины этому просты — торговая война между США и Китаем осложняет отношение инвесторов к рискам. И если в ноябре все ждали заключения торгового заключения, то подписанный американским президентом Дональдом Трампом документ против подавления антикитайских протестов в Гонконге вызвал резкое раздражение в Пекине, что поставило под сомнение возможность заключения торгового соглашения.
В связи с этим уже в понедельник, 2 декабря, рубль может ослабнуть, а за ним пойдет дальнейшее падение российской валюты. Уже завтра за один доллар банкиры смогут выручить 64,5 рубля и более.
Это при условии, что в воскресенье, 1 декабря, за доллар просят 64,08 рубля.
Екатерина Брязгунова