Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

Закупаться валютой на новогодние праздники нужно уже сейчас, сообщает DEITA.RU. Такого мнения придерживается руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Как пишет РГ, первая неделя декабря для валюты станет, так сказать, переходной. У российского рубля исчезнет возможность расцветать и дальше расти. Причины этому просты — торговая война между США и Китаем осложняет отношение инвесторов к рискам. И если в ноябре все ждали заключения торгового заключения, то подписанный американским президентом Дональдом Трампом документ против подавления антикитайских протестов в Гонконге вызвал резкое раздражение в Пекине, что поставило под сомнение возможность заключения торгового соглашения.

В связи с этим уже в понедельник, 2 декабря, рубль может ослабнуть, а за ним пойдет дальнейшее падение российской валюты. Уже завтра за один доллар банкиры смогут выручить 64,5 рубля и более.

Это при условии, что в воскресенье, 1 декабря, за доллар просят 64,08 рубля.

Екатерина Брязгунова