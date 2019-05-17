Как часто стоит менять тормозные колодки, сообщает DEITA.RU.

Не будь тормозных колодок, другие элементы в автомобиле начали бы изнашиваться, особенно диски и суппорты. Во избежание серьезных расходов на ремонт их стоит поддерживать в порядке. Более того, их неисправность может стоить водителю жизни или здоровья.

Вы поймете, когда пришла пора менять колодки, по шуму – появится визг или скулящий звук при торможении. Звук издает специально для этого созданный металлический датчик, встроенный в тормозную колодку.

Обратите внимание: от влаги и после сильного дождя скопившаяся на колодках пыль может стать причиной похожего шума. Если звук исчез после нескольких нажатий на педаль тормоза, значит, тормоза можно пока не менять.

Второй признак, что время замены пришло – когда толщина колодки менее 3 миллиметров. Третий – когда слышен глубокий, тихий звук, напоминающий дробление металла. Вам в этом случае потребуется заглянуть к механику.

Четвертый показатель – особая сигнальная лампа, указывающая, что колодки пора менять. Такая функция есть у некоторых авто. В этом случае нужно будет следить еще и за исправностью ламп, на всякий случай.

Анастасия Туркова