Когда пройдут снегопады, сказали синоптики

Погода в Приморье начинает сильно меняться, сообщает DEITA.RU.



Прогноз погоды на первые дни следующей недели уже опубликован на портале «Примпогода». Синоптики предупреждают о том, что погодные условия будут меняться.

Так, в понедельник в Приморье будет морозная ночь – до -20 градусов, на юге -5…-10 градусов. Днем начнется потепление: -5..-10, осадки маловероятны.

В следующие дни погода продолжит меняться. Местами будут идти снегопады – небольшие и умеренные. Ночные морозы ослабеют, и температура будет повышаться.

Во Владивостоке в понедельник без осадков, снег ожидается в столице региона в следующие несколько дней. Температурный фон также будет расти – до -2…-4 градусов днем.

Елена Миронова