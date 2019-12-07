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Когда пройдут снегопады, сказали синоптики
Погода в Приморье начинает сильно меняться, сообщает
DEITA.RU.
Прогноз погоды на первые дни следующей недели уже опубликован на портале «Примпогода». Синоптики предупреждают о том, что погодные условия будут меняться.
Так, в понедельник в Приморье будет морозная ночь – до -20 градусов, на юге -5…-10 градусов. Днем начнется потепление: -5..-10, осадки маловероятны.
В следующие дни погода продолжит меняться. Местами будут идти снегопады – небольшие и умеренные. Ночные морозы ослабеют, и температура будет повышаться.
Во Владивостоке в понедельник без осадков, снег ожидается в столице региона в следующие несколько дней. Температурный фон также будет расти – до -2…-4 градусов днем.
Елена Миронова