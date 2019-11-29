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Когда Путин отдыхает, рассказали в Кремле
Дмитрий Песков сказал, будет ли президент отдыхать 31
декабря, сообщает DEITA.RU.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, устроит ли Владимир Путин себе выходной на 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по словам Пескова, президент вообще никогда не отдыхает – как доменная печь, которую невозможно потушить и вывести из бесконечного цикла. Даже если у Путина есть пара свободных часов, то это нельзя навзвать отдыхом в общечеловеческом понимании – президент все равно работает.
Вот и 31 декабря Владимир Путин также планирует посвятить делам – отдыхать в этот день он не намерен.
Елена Миронова