Когда Путин отдыхает, рассказали в Кремле

Дмитрий Песков сказал, будет ли президент отдыхать 31 декабря, сообщает DEITA.RU.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, устроит ли Владимир Путин себе выходной на 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам Пескова, президент вообще никогда не отдыхает – как доменная печь, которую невозможно потушить и вывести из бесконечного цикла. Даже если у Путина есть пара свободных часов, то это нельзя навзвать отдыхом в общечеловеческом понимании – президент все равно работает.

Вот и 31 декабря Владимир Путин также планирует посвятить делам – отдыхать в этот день он не намерен.

Елена Миронова