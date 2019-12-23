Новости
Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов
23 Декабрь 2019, 19:45
«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину
23 Декабрь 2019, 19:30
Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы
23 Декабрь 2019, 19:15
Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным
23 Декабрь 2019, 19:00
Врачи рассказали о незаметных симптомах рака
23 Декабрь 2019, 18:45
Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам
23 Декабрь 2019, 18:30
Владельцы таких авто могут не бояться угона
23 Декабрь 2019, 18:15
Известного хирурга отстранили от работы
23 Декабрь 2019, 18:00
Когда регион завалит снегом, сказали синоптики
Январь в Приморье ожидается снежным, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Примгидромете.
Согласно предварительному прогнозу аномалий на предстоящий месяц, воздух на территории края в среднем выхолодится до минус 20 градусов. При этом на севере будет ненамного прохладнее, до минус 22-х. Жителей прибрежных районов природа порадует относительным теплом. Средняя температура от восьми до 13 градусов мороза.
То есть, температурный фон будет в пределах нормы, а вот с осадками жителям континентальной части не повезет. Снега выпадет в январе значительно больше, чем предыдущие годы. На юге Приморского края менее снежно, отмечают синоптики.
Екатерина Брязгунова