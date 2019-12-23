Когда регион завалит снегом, сказали синоптики

Январь в Приморье ожидается снежным, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Примгидромете.

Согласно предварительному прогнозу аномалий на предстоящий месяц, воздух на территории края в среднем выхолодится до минус 20 градусов. При этом на севере будет ненамного прохладнее, до минус 22-х. Жителей прибрежных районов природа порадует относительным теплом. Средняя температура от восьми до 13 градусов мороза.

То есть, температурный фон будет в пределах нормы, а вот с осадками жителям континентальной части не повезет. Снега выпадет в январе значительно больше, чем предыдущие годы. На юге Приморского края менее снежно, отмечают синоптики.

Екатерина Брязгунова