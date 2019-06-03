Следующая рабочая неделя будет короткой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Роструд.

В этом году День России, который традиционно отмечается 12 июня, выпадает на среду. В этот день вся страна будет отдыхать. Кроме того, во вторник, 11 июня, рабочий день у всех трудящихся граждан должен окончиться на один час раньше.

Ранее прошла информация о том, что в 2020 году значительно урежут новогодние праздники. Так, россияне станут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 4 и 5 января выпадают на выходные, эти дни перенесут на майские праздники.

Екатерина Брязгунова