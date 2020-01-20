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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Когда россияне проголосуют за два срока президента, решили в Кремле

выборы

Источники, близкие к администрации президента, отказались раскрывать все подробности процесса, сообщает DEITA.RU.

В Кремле уже решили, когда проведут голосование за внесение изменений в Конституцию России. Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники в администрации президента, голосование состоится только после того, как Госдума и Совет Федерации утвердят внесенные поправки.

По данным издания, у Кремля есть две вероятные даты для проведения голосования – 12 апреля или 26 апреля. При это источники уверены, что выберут, скорее всего, первый день.

Помимо всенародного голосования и поддержки изменений парламентом, за внесение поправок в Конституцию должны будут проголосовать не менее 2/3 региональных законодательных собраний. Как именно будет проходить процедура, источники не рассказывают.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд поправок. Одна из них – запрет быть президентом более двух сроков. Также предлагается прописать необходимость регулярных индексаций пенсий в Конституции.

Елена Миронова

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