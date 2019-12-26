Когда старт: Кубай рассказал о приморских морозах

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Вчера ночью во многих районах края прошел снег. Его выпало не так много – до 4 мм в отдельных локациях Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Примпогода», сейчас в крае повышенное атмосферное давление. С утра снег в регионе практически закончился – а к вечеру синоптики обещают завершение осадков по всей территории края.

Однако, ближе к ночным часам в крае усилится ветер – до 20 м/с, в прибрежных районах – до 25 м/с. При этом температура резко упадет – от трех до восьми градусов по сравнению с предыдущими данными.

Отмечается, что сегодня в столице региона довольно облачная и пасмурная погода. К концу дня возможны небольшие осадки – до 0,5 мм снега.

Ночью синоптики прогнозируют удар морозов – до -18 градусов. Днем пятницы будет до -15. Все это время край будет терзать резкий северный ветер.  

Александра Маслова

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