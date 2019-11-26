Когда стихия нанесет удар по региону, сказали синоптики

Ноябрьская погода совершенно не радует жителей Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Многочисленные и массовые ДТП, которыми сопровождался воскресный снегопад, еще не стерся из памяти людей, а синоптики «Примгидромета» вновь обещают снег. Прогнозируемые осадки начнутся уже во вторник, 26 ноября. Их вероятность в течение дня достигает 60 процентов. Снег продолжится и в ночь на среду, а также будет идти в течение всего дня 27 ноября.

Стоит отметить, что даже небольшой снег может значительно осложнить жизнь многим приморцам, в первую очередь автолюбителям. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью пройдет снег. В основном он ожидается на юго-востоке региона.

Непогода будет сопровождаться умеренным северным ветром. Возможны порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха от девяти до 14 градусов со знаком минус. В горных районах воздух выхолодится до минус 23-х градусов, а на побережье — от одного до шести мороза.

Екатерина Брязгунова