Новости
Идея Центробанка обрадует владельцев банковских карт
26 Ноябрь 2019, 10:45
Полиция Голливуда застрелила мужчину с мачете
26 Ноябрь 2019, 10:31
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей
26 Ноябрь 2019, 10:19
Когда стихия нанесет удар по региону, сказали синоптики
26 Ноябрь 2019, 10:15
В Приморье стало модно быть "человеком Кожемяко"
26 Ноябрь 2019, 10:09
Хабаровские энергетики приняли участие в работе Дальневосточного молодежного бизнес-инкубатора
26 Ноябрь 2019, 09:46
Важному человеку предлагают зарплату 300 тысяч
26 Ноябрь 2019, 09:45
Последний день года могут сделать выходным
26 Ноябрь 2019, 09:41
Когда стихия нанесет удар по региону, сказали синоптики
Ноябрьская погода совершенно не радует жителей Приморского края, сообщает DEITA.RU.
Многочисленные и массовые ДТП, которыми сопровождался воскресный снегопад, еще не стерся из памяти людей, а синоптики «Примгидромета» вновь обещают снег. Прогнозируемые осадки начнутся уже во вторник, 26 ноября. Их вероятность в течение дня достигает 60 процентов. Снег продолжится и в ночь на среду, а также будет идти в течение всего дня 27 ноября.
Стоит отметить, что даже небольшой снег может значительно осложнить жизнь многим приморцам, в первую очередь автолюбителям. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью пройдет снег. В основном он ожидается на юго-востоке региона.
Непогода будет сопровождаться умеренным северным ветром. Возможны порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха от девяти до 14 градусов со знаком минус. В горных районах воздух выхолодится до минус 23-х градусов, а на побережье — от одного до шести мороза.
Екатерина Брязгунова