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Когда туристов пустят в привычные страны, рассказал эксперт

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Процесс будет проходить поэтапно

Возвращение туристической индустрии к работе будет зависеть от того, насколько успешно будет вестись борьба с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.

В этом процессе будет важно, чтобы границы были открыты не только у принимающей страны, но и у той, откуда должны приехать путешественники. Все будет происходить постепенно, сказал политолог Дмитрий Абзалов агентству «Прайм».

«Частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного», – сказал эксперт.

Летний туристический сезон в Европе специалист назвал потерянным, так как время бронирований прошло. Европейские страны массово откроют границы только после того, как пандемия войдет в спокойную фазу везде. Азии тоже не стоит рассчитывать на большой поток туристов, потому что регион ассоциируется с Китаем, который дал старт пандемии. В случае с США полноценное открытие ожидается не раньше осени, даже если Трамп в преддверии выборов откроет страну в начале лета. В Южной Америке пандемия только набирает обороты, из-за слабой медицины ожидается ее разгул, и о сроках говорить невозможно.

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