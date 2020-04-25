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Когда в России начнётся плато по заболеваемости COVID-19, рассказал врач
Для стабилизации ситуации необходимо время
Российский инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал об условиях, которые потребуются для выхода страны на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает DEITA.RU.
Если на протяжении полумесяца будет фиксироваться одинаковое количество инфицированных, тогда можно будет сказать о выходе на плато по заболеваемости COVID-19, пишут «Известия».
Обычно подобные данные можно получить уже спустя семь дней стабильных показателей по заболеваемости, однако из-за нарушений режима самоизоляции в России потребуется большее количество времени. Евгений Тимаков отмечает, что на данный момент можно наблюдать лишь стабильный прирост случаев инфицирования.