Хорошую погоду в дальневосточной столице местные синоптики обещают не раньше воскресенья, сообщает DEITA.RU.

По данным портала «Примпогода», в ближайшие дни в Приморье прогнозируется неустойчивая погода. На значительной территории региона пройдут дожди, возможно с ливнями и даже грозами. Несмотря на переменчивую погоду, на континентальной части края будет жарко, до плюс 25 градусов, на побережье значительно прохладнее — 14 градусов выше нуля.

Владивосток погода тоже не порадует. В пятницу и субботу, 14 и 15 июня, ожидается морось, которая даже может обернуться дождиком. В целом, погода облачная, местами над городом повиснет туман. Дневные температуры несильно будут отличаться от ночных — около 13 градусов тепла.

Есть предпосылки к тому, что ветер в один прекрасный момент в воскресенье сменит направление и прояснится. Днем потеплеет на несколько градусов.

Ранее прошла информация о том, что в День России, 12 июня, в дальневосточной столице ожидается малооблачная погода. Температура воздуха поднимется до 15 градусов.

Екатерина Брязгунова