Когда ветер ослабеет, сказали приморские синоптики

Прогноз погоды на ближайшие сутки опубликован, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали прогноз погоды во Владивостоке на четверг, 30 января. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, по сообщениям метеоэкспертов, утром в четверг во Владивостоке будет сильный ветер с порывами до 28 м/с. Штормовой ветер ослабеет только ко второй половине дня до показателей 15-20 м/с.

Что касается температуры, то днем в четверг будет -7…-9 градусов, ночью до -14. В ночь на пятницу ветер еще немного стихнет: ожидается около 17 м/с.

Елена Миронова