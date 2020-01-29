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Когда во Владивостоке потеплеет, сказали синоптики
Начало недели было многообещающим, однако середина недели
будет очень холодной, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды во Владивостоке до конца недели. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, уже в середине недели во Владивостоке сильно похолодает: поднимется штормовой ветер, ночные температуры понизятся до -11…-14 градусов, днем будет до -9 градусов. Однако из-за сильного ветра будет казаться, что на улице холоднее.
Потепление стоит ожидать только к концу рабочей недели – тогда погода начнет налаживаться, ветер стихнет.
Елена Миронова
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