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Когда вырастут платежки по ЖКХ, сказали россиянам
В зависимости от региона тарифы вырастут по-разному,
сообщает DEITA.RU.
В России в 2020 году тарифы ЖКХ вырастут только один раз за весь год. Как пишет «Российская газета», это произойдет 1 июля.
Индексацию цен на коммуналку разрешило правительство – соответствующее распоряжение уже опубликовано. Точного размера, на который вырастут платежи, нет. Сумма будет зависеть от региона. В целом по стране платежки вырастут от 2,4% до 6,5%.
Самый сильный рост стоит ждать на Северном Кавказе – до 6,5%. В лидерах также Бурятия, Москва, Якутия, Омская область – 5%.
Елена Миронова
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