Когда вырастут платежки по ЖКХ, сказали россиянам

В зависимости от региона тарифы вырастут по-разному, сообщает DEITA.RU.



В России в 2020 году тарифы ЖКХ вырастут только один раз за весь год. Как пишет «Российская газета», это произойдет 1 июля.

Индексацию цен на коммуналку разрешило правительство – соответствующее распоряжение уже опубликовано. Точного размера, на который вырастут платежи, нет. Сумма будет зависеть от региона. В целом по стране платежки вырастут от 2,4% до 6,5%.

Самый сильный рост стоит ждать на Северном Кавказе – до 6,5%. В лидерах также Бурятия, Москва, Якутия, Омская область – 5%.

Елена Миронова