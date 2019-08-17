Многих приморцев, чьи населенные пункты отрезаны от большой земли, а дома не просыхают вторую неделю, волнует лишь один вопрос: «Когда закончатся дожди?». Жителей Дальнего Востока, которые мониторят погоду на берегу Японского моря и еще надеются урвать последние теплые деньги на морском берегу, беспокоит этот же вопрос. Ответ, к сожалению, неутешительный. Дожди закончатся не скоро — только в сентябре, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Gismeteo.

Судя по предварительному прогнозу погоды, жителям дальневосточной столицы стихия даст передохнуть от дождей только в понедельник, 19 августа. После этого осадки возобновятся с новой силой. 22 августа ожидаются очень сильные дожди с выпадением осадков до 56 миллиметров. Ветер в предстоящий четверг тоже усилится, порывы будут достигать 22-х метров в секунду.

После четверга осадки начнут потихоньку стихать.

Напомним, в субботу, 17 августа, режим ЧС из-за проливных дождей и подтоплений значительных территорий введен Лесозаводском и Октябрьском районах. До этого режим ЧС действовал в Дальнереченском, Лазовском, Пограничном и Пожарском районах, а также в Уссурийском ГО.

Екатерина Брязгунова



