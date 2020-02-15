telegr wh call

Новости

Жителей Владивостока предупредили об отключении воды из-за ремонта

15 Февраль 2020, 08:45

Когда закончится снегопад, сказали приморские синоптики

15 Февраль 2020, 08:15

Губернатор Сахалинской области нашел решение «курильского вопроса»

15 Февраль 2020, 07:45

Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата

15 Февраль 2020, 07:15

Прогноз погоды на субботу во Владивостоке опубликован

15 Февраль 2020, 06:30

Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом

15 Февраль 2020, 05:45

Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре

15 Февраль 2020, 05:00

Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин

15 Февраль 2020, 04:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Когда закончится снегопад, сказали приморские синоптики

Зимний Владивосток

Несколько дней во Владивостоке будет метель

Синоптики Примгидромета опубликовали долгосрочный прогноз погоды во Владивостоке на начало недели, сообщает ИА DEITA.RU. Уже известно, когда в городе должны прекратиться сильные осадки.

Как сообщается на портале «Примпогода», метель, снегопад и гололедица продолжатся во Владивостоке с субботы. По прогнозам, осадки прекратятся только в ночь на понедельник. Днем в понедельник, 17 февраля, будет солнечно, до 10 градусов мороза. При этом ожидается сильный ветер до 18 м/с.

Читайте также:

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину

Елена Миронова

Популярное

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину

Приморье готовится к метели и снегопаду

«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...