Новости
Жителей Владивостока предупредили об отключении воды из-за ремонта
15 Февраль 2020, 08:45
Когда закончится снегопад, сказали приморские синоптики
15 Февраль 2020, 08:15
Губернатор Сахалинской области нашел решение «курильского вопроса»
15 Февраль 2020, 07:45
Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата
15 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды на субботу во Владивостоке опубликован
15 Февраль 2020, 06:30
Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом
15 Февраль 2020, 05:45
Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре
15 Февраль 2020, 05:00
Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин
15 Февраль 2020, 04:15
Когда закончится снегопад, сказали приморские синоптики
Несколько дней во Владивостоке будет метель
Синоптики Примгидромета
опубликовали долгосрочный прогноз погоды во Владивостоке на начало недели,
сообщает ИА DEITA.RU. Уже известно, когда в городе должны прекратиться сильные
осадки.
Как сообщается на портале «Примпогода», метель, снегопад и гололедица продолжатся во Владивостоке с субботы. По прогнозам, осадки прекратятся только в ночь на понедельник. Днем в понедельник, 17 февраля, будет солнечно, до 10 градусов мороза. При этом ожидается сильный ветер до 18 м/с.
Читайте также:
«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья
Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью
«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину
Популярное
Loading...
Загрузка...