Когда закончится снегопад, сказали приморские синоптики

Синоптики Примгидромета опубликовали долгосрочный прогноз погоды во Владивостоке на начало недели, сообщает ИА DEITA.RU. Уже известно, когда в городе должны прекратиться сильные осадки.



Как сообщается на портале «Примпогода», метель, снегопад и гололедица продолжатся во Владивостоке с субботы. По прогнозам, осадки прекратятся только в ночь на понедельник. Днем в понедельник, 17 февраля, будет солнечно, до 10 градусов мороза. При этом ожидается сильный ветер до 18 м/с.