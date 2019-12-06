Новости
Где не будет света в пятницу, сказали электрики
6 Декабрь 2019, 07:15
Циклон уходит: как изменится погода, сказали синоптики
6 Декабрь 2019, 06:30
Когда запустят ракеты с «Восточного», сказал Рогозин
6 Декабрь 2019, 05:45
Депутат рассказал про увольнение дистанционных сотрудников за прогулы
6 Декабрь 2019, 05:00
Цыгане украли миллион у пенсионерки
6 Декабрь 2019, 04:15
Инспекторы ГИБДД делают из водителей пьяниц
6 Декабрь 2019, 03:30
Секрет кнопки рециркуляции воздуха раскрыли водителям
6 Декабрь 2019, 02:45
Краска для волос может вызывать рак
6 Декабрь 2019, 02:00
Когда запустят ракеты с «Восточного», сказал Рогозин
Первый коммерческий запуск уже запланирован, сообщает
DEITA.RU.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, когда с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Так, по словам главы госкорпорации, первый полностью коммерческий запуск пройдет 18 апреля 2020 года. Всего же в 2020 году планируют провести 5 пусков. Они пройдут также в мае, июне и июле.
Ранее сообщалось о том, что коррупция годами не дает достроить космодром «Восточный». О проблеме во всеуслышание заявил даже президент России.
Елена Миронова
Читайте также:
«Подозреваемых нет»: на «Восточном» деньги воруют призраки
Рогозин не нашел новых воров на «Восточном»
«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...