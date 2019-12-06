Когда запустят ракеты с «Восточного», сказал Рогозин

Первый коммерческий запуск уже запланирован, сообщает DEITA.RU.



Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, когда с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Так, по словам главы госкорпорации, первый полностью коммерческий запуск пройдет 18 апреля 2020 года. Всего же в 2020 году планируют провести 5 пусков. Они пройдут также в мае, июне и июле.

Ранее сообщалось о том, что коррупция годами не дает достроить космодром «Восточный». О проблеме во всеуслышание заявил даже президент России.

Елена Миронова