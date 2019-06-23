Первый тайфун в Японское море придется в конце июня, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель «Примгидромета» Борис Кубай.

По словам главного синоптика Приморья, последняя неделя июня ожидается очень жаркой, однако тепло продлится недолго. Уже к выходным ожидаются дожди.

По прогнозу, это не будет выход на регион полноценного тайфуна, однако высока вероятность, что своим крылом он все-таки зацепит Приморье, в результате чего продут дожди различной интенсивности.

Стоит отметить, что каждый желающий на сайте windy.com может наблюдать то, каким образом будет формироваться тайфун и в каком направлении направится.

Екатерина Брязгунова