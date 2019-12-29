Когда ждать потепления, рассказали синоптики

В воскресенье морозы должны покинуть Владивосток, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно информации с портала «Гисметео», завтра, 28 декабря в приморской столице ожидается потепление. Температура воздуха в светлое время суток может достигнуть плюсового значения.

Ночью и утром часы в столице края будет около минус 10 градусов. Возможен небольшой снег – однако, он будет довольно незначителен, отмечают синоптики.

Отметим, что в субботу во Владивостоке была ясная, но довольно морозная погода. В воскресенье будет облачно, зато сравнительно тепло.

Напомним, что краевой МЧС предупреждал об опасности в понедельник, 30 декабря. Ведомство прогнозирует сильную метель, гололед и снежные заносы. Профильные службы призывают приморцев быть особенно аккуратными на дорогах.

Далее возможно небольшое потепление. Ранее синоптики отмечали, что январь в крае будет сравнительно мягким, но снежным.

Александра Маслова