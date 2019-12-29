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Когда ждать потепления, рассказали синоптики
В воскресенье морозы должны покинуть Владивосток, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно информации с портала «Гисметео», завтра, 28 декабря в приморской столице ожидается потепление. Температура воздуха в светлое время суток может достигнуть плюсового значения.
Ночью и утром часы в столице края будет около минус 10 градусов. Возможен небольшой снег – однако, он будет довольно незначителен, отмечают синоптики.
Отметим, что в субботу во Владивостоке была ясная, но довольно морозная погода. В воскресенье будет облачно, зато сравнительно тепло.
Напомним, что краевой МЧС предупреждал об опасности в понедельник, 30 декабря. Ведомство прогнозирует сильную метель, гололед и снежные заносы. Профильные службы призывают приморцев быть особенно аккуратными на дорогах.
Далее возможно небольшое потепление. Ранее синоптики отмечали, что январь в крае будет сравнительно мягким, но снежным.
Александра Маслова