Кого из россиян отправить на улицу, решит комиссия

В министерстве строительства РФ планируется создание рабочей группы для контроля и решения проблемы самовольных построек, сообщает DEITA.RU.

Проблема самостроев актуальна по всей территории России, как пишет «Российская газета». Практически в каждом регионе страны существуют самострои, но наибольшая их концентрация достигнута в приморских регионах на побережье, в частности в Краснодарском крае. Порядка половины построек на побережье возведена незаконным путём. За период с 2015-16 год более полутора тысячам построек было отказано в вводе в эксплуатацию.

Однако не всегда обвинения отличаются справедливостью. Есть риск, что жители попросту окажутся на улице, будучи невиновными. Именно для того, чтобы более детально разбираться в вопросе самостроев, принято решение о создании комиссии. Минтранс отмечает, что внедрение подобной инициативы будет полезно во всех регионах России.

Софья Корф