Кого Медведев должен наказать за враньё, сказал экономист

Одним из основных механизмом фальсификации статистических данных являются усилия губернаторов, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Напомним, что ранее глава правительства потребовал от глав регионов прекратить врать, а также манипулировать со статистикой. Если это будет продолжаться — Дмитрий Медведев грозит неприятными последствиями.

По словам эксперта, губернаторы вынуждены идти на обман для того, чтобы вписаться в правительственную программу. А иначе никак! Чтобы получать помощь от государства, региональные власти обязаны рапортовать о колоссальных успехах. Именно поэтому грандиозный прорыв в сельском хозяйстве с 2013-го по 2017-й год оказался не более чем фикция. Власти рапортовали о подъеме сельского хозяйства на 20,8 процента, а на деле оказалось 8,7 процента. Данные просто-напросто оказались завышены, пишет «ЦарьГрад».

Напомним, что честность реально может стоить крупной федеральной поддержки. Так, вице-премьер Максим Акимов заявил, что федеральные средства на строительство новых мостов в размере 12,6 миллиарда рублей получат только регионы-ударники. К слову, Приморье в них не попадает. На конец сентября по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выполнено всего лишь 30 процентов от общего объема.

Екатерина Брязгунова