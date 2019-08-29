Край продолжает заливать двадцать девятого августа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Обильные осадки прольются на головы владивостокцев с семи утра до семи часов вечера. Двенадцать часов дождей будут сопровождаться юго-восточным ветром скоростью до четырнадцати м/c. Воздух прогреется до двадцати градусов.

Кроме столицы, зальет и западную, и восточную часть края. Ветер – южный, около семи – одиннадцати м/с.

Здесь теплее, чем во Владивостоке: до двадцати четырех градусов.

Анастасия Туркова