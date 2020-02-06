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"Колбаса подкоптилась": загорелся торговый павильон на Крыгина
Оперативная команда пожарных выехала на место происшествия
По данным МЧС России по Приморскому краю, на пункт пожарной службы поступило сообщение о возгорании торгового павильона по улице Крыгина, сообщает ИА DEITA.RU.
Оперативная команда пожарных выехала на место происшествия, прибыв по указанному адресу уже через несколько минут. Спустя еще 10 минут очаг возгорания был локализован, через 14 минут - полностью ликвидирован.
По предварительным данным горело межпотолочное перекрытие. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Благодаря слаженной работе спасателей, огонь не успел распространиться на другие помещения, пострадавших нет.