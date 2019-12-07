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«Колесо оторвалось на ходу»: люди Путина проверили автобусы

автобус, сломанный, ремонт, транспорт

Приморские активисты Общероссийского народного фронта добиваются улучшения пригородного пассажирского сообщения в Дальнереченском районе, сообщили DEITA.RU в региональном отделении ОНФ.

В Дальнереченском муниципальном районе Приморья с автобусами не все хорошо, как и на некоторых других территориях. Жители сел Филино и Грушевое опасаются закрытия пригородного маршрута и жалуются на аварийное состояние автобусов. После обращения общественников в прокуратуру края власти объявили аукцион на право выполнения регулярных перевозок на этих маршрутах по регулируемому тарифу с компенсацией недополученных доходов. Активисты ОНФ призвали чиновников расходовать средства, в том числе и на ремонт пассажирского транспорта.

Большая часть пассажиров-сельчан - пенсионеры, которые вынуждены ездить в райцентр для решения социальных вопросов, за медицинской помощью, покупкой продуктов, лекарств. При этом сельчане указывают, что автобусы грязные, явно старые и изношенные, нередко коррозия кузова приводит к появлению прямо в полу салона сквозных отверстий. Также жители описали недавно произошедший случай, когда у рейсового автобуса прямо на ходу отвалилось переднее правое колесо, и в результате ДТП только чудом не пострадали люди.

 Также дальнереченцы сетуют на то, что автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозки, на жалобы пассажиров отвечает, что перевозки убыточны по условиям контракта и маршрут может быть вообще закрыт, что оставит жителей сразу нескольких сел района, не имеющих личного автотранспорта, в «транспортной блокаде».

Как рассказала член регионального штаба ОНФ в Приморском крае Любовь Рязапова, по обращению общественников прокуратура Приморского края дала поручение провести проверку департаменту транспорта и дорожного хозяйства. Как ответили по результатам работы по обращению общественников чиновники, пригородные перевозки в Дальнереченском муниципальном районе были организованы по нерегулярному тарифу, но в настоящее время объявлен аукцион на право выполнения регулярных перевозок по регулируемому тарифу с компенсацией недополученных доходов.

Как подчеркнула Любовь Рязапова, общественники будут следить за ситуацией, так как речь идет о жизни и здоровье жителей Дальнереченского района, в том числе социальных категорий граждан – пенсионеров и ветеранов.

Общероссийский народный фронт был создан в мае 2011 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Это общественное движение объединяет неравнодушных и активных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством,
неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Дмитрий Санников

 

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