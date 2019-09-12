Количество пенсионеров шокировало ВЦИОМ

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Пенсия

Социологи подсчитали число людей пожилого возраста, сообщает DEITA.RU.

Расчёты ВЦИОМ оказались неутешительными для экономики страны. Как удалось выяснить специалистам, на данный момент в стране проживает в два раза больше пенсионеров, чем людей 30-летнего возраста.

Соотношение получилось в пользу пожилых: 32 миллиона против 24,4 миллионов.

Учитывая, что в России такая важная социальная выплата, как пенсия, платится молодым поколением для старшего, нынешним людям трудоспособного возраста придётся тянуть на себе очень большую нагрузку.

Эксперты связывают сравнительно небольшую численность поколения 30-летних с демографическими провалами конца 80-х и начала 90-х годов, когда рождаемость в позднем СССР и начале независимой России показывала не лучшие результаты.

В свою очередь, люди старшего возраста являются поколением, так называемых, бэби-бумеров, когда резко возросла рождаемость в районе 60-х годов.

Дмитрий Шевченко

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