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Источник изображения: Сергей Трэйне

За год автолюбители получили по почте 105 миллионов штрафов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

По словам советника председателя Государственной Думы Владимира Плигина, все было выписано 130 миллионов штрафов, из 105 миллионов — за нарушения ПДД, зафиксированные камерами видеофиксации. А это примерно 80 процентов от общего числа штрафов.

Также Плигин рассказал, что российское правительство накануне утвердило концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. В основу официального документа лег принцип справедливости. Кодекс должен защищать пассажиров от недобросовестных водителей, а культурных граждан от менее внимательных и неспособных к эмпатии.

Ранее прошла информация о том, что теперь виновников смертельных ДТП, которые совершили аварию с двумя и более погибшими, будут сажать на 15 лет, а не на семь, как было раньше.

Екатерина Брязгунова

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