За год автолюбители получили по почте 105 миллионов штрафов ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

По словам советника председателя Государственной Думы Владимира Плигина, все было выписано 130 миллионов штрафов, из 105 миллионов — за нарушения ПДД, зафиксированные камерами видеофиксации. А это примерно 80 процентов от общего числа штрафов.

Также Плигин рассказал, что российское правительство накануне утвердило концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. В основу официального документа лег принцип справедливости. Кодекс должен защищать пассажиров от недобросовестных водителей, а культурных граждан от менее внимательных и неспособных к эмпатии.

Ранее прошла информация о том, что теперь виновников смертельных ДТП, которые совершили аварию с двумя и более погибшими, будут сажать на 15 лет, а не на семь, как было раньше.

Екатерина Брязгунова