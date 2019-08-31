Около 665 обращений в связи с неприятными для детей школьными условиями получили в аппарате детского омбудсмена в 2019 году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Подробности передает уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она пояснила, что в текущем году количество обращений увеличилось на 16,5%, если сравнивать с 2018 годом. И десятая часть из них имеет отношение к травле в школе.

Вопросы, связанные со сферой образования, вот уже несколько лет оказываются топовыми, говорит Кузнецова. Больше половины обращений о том, что детям некомфортно в школе.

Актуальна и проблема кибербуллинга травля в интернете. Кузнецова считает, что оберегать учащихся от этого задача для всего школьного штата.

Анастасия Туркова