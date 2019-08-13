По оценкам экспертов, падение произошло впервые за три года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Всероссийская общественная организация поддержки предпринимательства "Опора России" провела исследование на основе данных налоговой, в результате которого выяснилось, что за последний год число малых и средних предприятий в стране сократилось на 4%, а количество занятых в этом секторе — на 5%.

При этом, аналитики отметили, что столь стремительное падение наблюдается впервые за три года. Примечательно также и то, что полученные экспертами данные не согласуются с нацпроектом, согласно которому к 2025 году количество занятых в МСП должно достигнуть 25 миллионов человек.

В "Опоре России" считают, что сокращение численности небольших компаний и их сотрудников связано с повышением НДС, снижением спроса, вялым деловым климатом и слабой доступностью финансирования.

Также общественники заявили, что без инициирования льготных программ для бизнеса показатели занятости населения в этой сфере будут падать.

Дмитрий Шевченко