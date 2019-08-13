Количество занятых в бизнесе существенно сократилось
По оценкам экспертов, падение произошло впервые за три года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Всероссийская общественная организация поддержки предпринимательства "Опора России" провела исследование на основе данных налоговой, в результате которого выяснилось, что за последний год число малых и средних предприятий в стране сократилось на 4%, а количество занятых в этом секторе — на 5%.
При этом, аналитики отметили, что столь стремительное падение наблюдается впервые за три года. Примечательно также и то, что полученные экспертами данные не согласуются с нацпроектом, согласно которому к 2025 году количество занятых в МСП должно достигнуть 25 миллионов человек.
В "Опоре России" считают, что сокращение численности небольших компаний и их сотрудников связано с повышением НДС, снижением спроса, вялым деловым климатом и слабой доступностью финансирования.
Также общественники заявили, что без инициирования льготных программ для бизнеса показатели занятости населения в этой сфере будут падать.
Дмитрий Шевченко