В желании вернуть долги мужчина перешёл опасную черту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

В Москве суд приговорил к тюремному заключению сроком на полтора года коллектора, который угрожал педагогическому составу одной из местных школ.

Причиной звонков с угрозами директору учебного заведения и учителям стало то, что в их школе учился ребёнок одного из должников.

Таким образом, специалист по связям с клиентами пытался повлиять на родителя, который задолжал денег банку. Однако ни сами педагоги, ни правоохранительные органы не оценили такую прыть.

Примечательным оказалось и то, что сумма, которую пытался выбить коллектор, составила всего 30 тысяч рублей. Остаётся большим вопросом, стоила ли она того, чтобы в телефонных разговорах угрожать физической расправой ни в чём не повинным учителям.

Теперь ему придётся отбывать наказание в колонии-поселении.

Дмитрий Шевченко