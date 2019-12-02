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26 Ноябрь 2019, 16:15

Коллектор угнал машину с малолетним ребенком

авто, автомобиль, игрушка, медведь

В Екатеринбурге коллектор угнал автомобиль должницы вместе с ее дочерью, сообщает DEITA.RU.

По словам потерпевшей, она припарковала автомобиль на стоянке около бизнес-центра, в котором была трехлетняя дочь, и пошла по делам. По ее возвращению автомобиля с дочерью не оказалось на месте.

Во время работы полицейские узнали, что женщина получила микрозайм под залог авто, однако долг не возвращала и продолжала пользоваться автомобилем. Решив забрать авто сотрудники финансовой организации определили его по спутнику и приехали на парковку. Как отмечал коллектор, машина была открыта и ключи в ней.

Сотрудник микрофинансовой организации решил отогнать авто на стоянку. В пути он заметил ребенка, и сразу же заехал в полицейский участок, где написал объяснительную.

В итоге на должницу составили административный протокол. Также в полиции не поверили в том, что машина была открытой и с ключами зажигания.

Иван Юрьев

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