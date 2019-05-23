Граждан защитят от произвола, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Госдумы.

Комитет Госдумы по ЖКХ поддержал запрет на передачу коллекторским фирмам права "выбивать" задолженность по оплате коммунальных услуг. Проект данного решения рекомендован группой депутатов к рассмотрению в первом чтении.

Парламентарии отметили, что нынешнее законодательство де-факто не запрещает передачу коллекторам возможности возвращать долги граждан за ЖКХ. Депутаты добавили, что соответствующее право может остаться только у профессиональных участников рынка.

Зампред Госдумы Ирина Яровая также заявила, что принятие данного законопроекта позволит защитить права потребителей коммунальных услуг.