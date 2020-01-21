Коллекторские агентства канут в Лету: Госдума предлагает их запретить

Соответствующий проект в ближайшие сроки будет рассмотрен на заседании нижней палаты парламента РФ, сообщает DEITA.RU по материалам «Российской газеты».

Как было отмечено ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения), свыше 50% граждан России имеют задолженность по кредитам, при этом количество граждан, испытывающих трудности с погашением кредита, увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то, что с 2016 года вступил в силу федеральный закон, регулирующий отношения между кредиторами и заемщиками, жалобы граждан на неправомерные действия коллекторских агентств продолжают расти. Как отмечает депутат Госдумы Сергей Вострецов, один из инициаторов прошения, коллекторы не брезгуют ни шантажом, ни угрозами, а также психологическим давлением и оскорблениями в адрес должников.

Более того, часто сотрудничающие с подобными агентствами организации микрозаймов без согласия и ведома заемщиков продают коллекторам права на взыскание долгов, а правоохранительные органы редко реагируют на подобные жалобы граждан.

Депутат считает, что банкам и другим кредитным организациям следует более детально подходить к выбору кредитуемых, тщательно анализируя их финансовые возможности и кредитные истории, а не полагаться в дальнейшем на коллекторские агентства в надежде вернуть назад свои деньги.

В своем заявлении Вострецов отмечает, что данные обстоятельства демонстрируют криминализированность рынка коллекторских услуг, а предпринимаемые на федеральном уровне меры так и не привели к изменению ситуации.

Напомним, что совсем недавно с подобным предложением в своем Twitter выступил и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, предложивший ликвидацию не только агентств, предоставляющих коллекторские услуги, но и микрофинансовых организаций.