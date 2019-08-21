Коллекторы довели женщину до нервного срыва и больницы
Сотрудники компании, взимающей долги, перешли черту, сообщает DEITA.RU.
Жительница Курганской области взяла кредит в МФО и теперь страдает от действий назойливых коллекторов. Историю о том, как это случилось опубликовала "Российская газета".
Как пишет издание, женщина сама написала в газету с просьбой помощь ей справиться с действиями сотрудников частной компании, которая специализируется на возвращении долгов кредитным организациям.
Женщина рассказала изданию, что взяла займ на лечение ног, но в итоге не смогла выплачивать деньги по кредиту и из-за последующих угроз коллекторов и вовсе оказалась в больнице с нервным срывом.
Дело в том, что, по её словам, по решению суда у неё списали половину пенсии, что и стало дополнительным фактором ухудшения её здоровья.
Сейчас женщине нужно погасить долг в размере 80 тысяч рублей, однако получить кредит в банке, чтобы закрыть свои обязательства она не смогла.
В областном филиале Центрального банка ей посоветовали не паниковать и обратиться через сайт организации в службу потребителей. Там ей пообещали изучить все документы и подсказать порядок дальнейших действий.
Дмитрий Шевченко