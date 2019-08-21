Сотрудники компании, взимающей долги, перешли черту, сообщает DEITA.RU.

Жительница Курганской области взяла кредит в МФО и теперь страдает от действий назойливых коллекторов. Историю о том, как это случилось опубликовала "Российская газета".

Как пишет издание, женщина сама написала в газету с просьбой помощь ей справиться с действиями сотрудников частной компании, которая специализируется на возвращении долгов кредитным организациям.

Женщина рассказала изданию, что взяла займ на лечение ног, но в итоге не смогла выплачивать деньги по кредиту и из-за последующих угроз коллекторов и вовсе оказалась в больнице с нервным срывом.

Дело в том, что, по её словам, по решению суда у неё списали половину пенсии, что и стало дополнительным фактором ухудшения её здоровья.

Сейчас женщине нужно погасить долг в размере 80 тысяч рублей, однако получить кредит в банке, чтобы закрыть свои обязательства она не смогла.

В областном филиале Центрального банка ей посоветовали не паниковать и обратиться через сайт организации в службу потребителей. Там ей пообещали изучить все документы и подсказать порядок дальнейших действий.

Дмитрий Шевченко