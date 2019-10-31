Коллекторы купили: россиян заочно вынуждают оплачивать кредиты по второму кругу

Все, кто брал кредит в банке «Связной», могут попасть в такую ситуацию: всю информацию о клиентах выкупили коллекторы из Воронежа, сообщает DEITA.RU.



Житель Свердловской области попал в крайне неприятную ситуацию: суд принял решение забирать половину пенсии мужчины в счет долга по кредиту. Однако, как пишет Ura.ru, кредит мужчина закрыл еще в 2013 году, и все документы есть на руках.

Как оказалось, банк «Связной», в котором семья брала кредит, давно закрылся, а его документы выкупили коллекторы из Воронежской области. Они, по данным издания, массово подают в суд на клиентов банка – даже тех, за кем долгов не числится. Суды заочно принимают решения – без вызова второй стороны с доказательствами.

В случае мужчины из Свердловской области произошло страшное: никаких уведомлений о суде он не получал, потому когда все стало известно, срок для апелляции прошел, и суд менять решение отказался. Единственное, что сейчас может сделать мужчина – найти адвоката и подавать иск в вышестоящий суд.

Елена Миронова