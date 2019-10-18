Коллекторы начали новый бизнес с выселением людей из квартир

Из-за небольшой просрочки по ипотеке можно получить уведомление о выселении из единственного жилья в течение 5 дней, сообщает DEITA.RU.



Российские коллекторские агентства начали новый бизнес: они выкупают у банков ипотечные долги вместе с закладными. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Если раньше с теми, кто не платит по ипотеке, банки разбирались сами, или отдавали агентствам на обслуживание. Теперь проблемные долги продают коллекторам. Эксперты рассказали, чем это может быть опасно.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, проблемы у новой схемы могут быть серьезные. Прежде всего, банки обычно старались войти в положение и помочь людям, у них не было цели сразу отнять жилье. А у коллекторов наоборот – чем быстрее заберут квартиру, тем выгоднее.

Как рассказали в одном из агентств, которые уже выкупили долги с залогом, это перспективное направление. Там также отметили, что после решения суда у людей есть всего 5 дней на выселение из квартиры, и не важно, единственное это жилье или нет.

Елена Миронова