Коллекторы расстреляли должника и его девятилетнего ребенка в Подмосковье, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 23 августа, двое неизвестных людей подкараулили гражданина, когда он шел вместе со своей малолетней дочерью возле подъезда. Первым делом люди представились, сказав, что они работают в кредитной организации и пришли сообщить мужчине о его долге.

Недолго думая должнику пригрозили пневматическим пистолетом, после чего коллекторы сделали выстрелы по ногам. Пули попали не только в мужчину, но и в ребенка.

Пострадавшие обратились в медучреждения с повреждениями ног.

Как рассказали в УМВД России по Московской области, в Красногорске, действительно, неизвестные расстреляли ребенка и мужчину. По предварительной информации, это были коллекторы.

Напомним, в России решили ужесточить наказание для коллекторов и сотрудников банков, которые применяют психологическое насилие с целью взимание долгов.

Екатерина Брязгунова