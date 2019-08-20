Золотой мост во Владивостоке сковала многокилометровая пробка во вторник, 20 августа, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, пробка начинается на въезде на мост со стороны Чуркина. Протяженность пробки составляет порядка двух с половиной километров. Средняя скорость движения не превышает семи километров в час.

Стоит отметить, что на данный момент дальневосточную столицу сковали 4-балльные пробки. При этом основная часть автомобильного затора сконцентрирована на Второреченской развязке и в районе Рудневского моста.

Екатерина Брязгунова



