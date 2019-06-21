Российским регионам выделят 115 миллиардов рублей на выплаты за третьего или последующих детей, сообщая DEITA.RU. По словам депутата Государственной Думы Михаила Щапова поправки в соответствующий проект закона готовятся ко второму чтению.

По словам народного избранника, согласно корректировкам в федеральный бюджет на 2019 год в ближайшие три года будут выделены 115 миллиардов рублей на выплаты за третьего и последующих детей.

Так, только на 2019 год заложено 37 миллиардов рублей, на 2020-й и 2021-й плановые годы заложено средств немного больше — 39 и 40 миллиардов рублей соответственно, пишет ТАСС, цитируя Щапова.

Стоит отметить, что речь идет о выплатах за третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет.

Ранее прошла информация о том, что вице-премьер Татьяна Голикова безапелляционно заявила о том, что рождение детей в российской реалии ведет к бедности. Чиновник отметила, что более 50 процентов многодетных семей в России живут за чертой бедности. В связи с этим было принято решение предпринимать меры для помощи многодетным. Одно это будет проведено только после того, как будет проведен анализ выявление причин бедности россиян, которые, в свою очередь, возмущенно отметили: «все просто — цены растут, а зарплаты нет».

Екатерина Брязгунова