Заявление об увольнении написал каждый член команды лидера Украины Владимира Зеленского, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Эти заявления оформлены не для того, чтобы написавшие их уходили сейчас: они понадобятся, если кто-нибудь не справится со своими обязанностями.

Зеленский пояснил журналистам, что ни он, ни его единомышленники за власть не держатся, и что у них есть договор: написать заявления об уходя заранее, на всякий случай. Президент добавляет, что не будет удерживать не справившихся.

Но недавнее событие говорит об обратном: пожелавший уйти Андрей Богдан, глава офиса президента Украины, захотел покинуть свой пост, но так и не получил подпись президента на своем заявлении.

Анастасия Туркова