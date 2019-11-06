Команда Дальневосточной распределительной сетевой компании заняла 3 место на чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2019»

Специалисты филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) заняли третье место в соревнованиях национального чемпионата сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech-2019» по компетенции «Интеллектуальная система учета электроэнергии». Соревнования проходили в Екатеринбурге с 29 октября по 31 октября 2019 года. 1 ноября состоялась церемония закрытия чемпионата и вручение наград.

Представители ДРСК впервые приняли участие в чемпионате. На отборочном тестировании энергетики Приморских электрических сетей набрали наибольшее количество баллов среди команд филиалов компании. В Свердловскую область для участия в чемпионате отправились три специалиста филиала. В состав команды вошли ведущий инженер-программист службы информационных технологий Иван Кучеренко и инженер группы эксплуатации, учёта АИИС КУЭ Партизанского РЭС Иван Гладких. Начальник службы учета и контроля качества электроэнергии Алексей Кудакаев выступил в роли эксперта-компатриота. Участники по компетенции выполняли конкурсное задание по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии. В итоге команда Приморских электрических сетей заняла третье место.





WorldSkills Hi-Tech 2019 стал крупнейшим в истории чемпионатом сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности. В соревнованиях приняли участие 738 специалистов из 53 регионов РФ. Это работники 39 крупнейших корпораций, холдингов и предприятий России. Работу конкурсантов оценивали свыше 670 экспертов.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности проводится в Екатеринбурге с 2014 года и собирает специалистов крупнейших российских предприятий. Основная цель конкурса WorldSkills Hi-Tech – актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.